Экспорт "Газпрома" упал до минимума за три месяца

Экспорт "Газпрома" упал до минимума за три месяца

Продажи газа российским монополистом упали в апреле до самого низкого уровня за последние три месяца.

Ежедневные продажи "Газпрома" на ключевые внешние рынки в апреле упали до самого низкого уровня за последние три месяца, поскольку клиенты обратились к более дешевым поставкам СПГ.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Европа импортировала рекордные объемы сжиженного газа со скидкой, поскольку спрос в Азии на топливо снизился. Это, а также окончание отопительного сезона, держит под контролем цены.

Клиенты ищут альтернативные краткосрочные поставки на спотовом рынке, где в апреле цены были ниже, чем по долгосрочным сделкам.

По данным агентства, поставки газа "Газпромом" в апреле упали на 22% по сравнению с мартом. Отмечается, что российский монополист в прошлом месяце в среднем экспортировал 387 млн кубометров газа в день в страны дальнего зарубежья. За первые четыре месяца года компания экспортировала 50,1 млрд кубометров, что почти на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Газпром" сообщил, что поставки в Китай газопроводом "Сила Сибири" выросли почти на 60% на годовой основе в январе-апреле, однако компания не называет точных объемов поставок.

По подсчетам издания, ежедневная добыча "Газпрома" в апреле составила в среднем 1,347 млрд кубометров, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем месяце.

С начала 2022 года компания прокачала 175,4 млрд кубометров природного газа, что на 2,5% меньше, чем год назад.

Напомним, "Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях.

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