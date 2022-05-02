Експорт "Газпрому" впав до мінімуму за три місяці

Експорт "Газпрому" впав до мінімуму за три місяці

Продажі газу російським монополістом впали у квітні до найнижчого рівня за останні три місяці.

Щоденні продажі "Газпрому" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за останні три місяці, оскільки клієнти звернулися до дешевших поставок СПГ.

Про це пише видання Bloomberg.

Європа імпортувала рекордні обсяги скрапленого газу зі знижкою, оскільки попит в Азії на паливо знизився. Це, а також закінчення опалювального сезону, тримає під контролем ціни.

Клієнти шукають альтернативні короткострокові поставки на спотовому ринку, де в квітні ціни були нижчими, ніж за довгостроковими угодами.

За даними агентства, постачання газу "Газпромом" у квітні впали на 22% в порівнянні з березнем. Відзначається, що російський монополіст минулого місяця в середньому експортував 387 млн кубометрів газу в день в країни далекого зарубіжжя. За перші чотири місяці року компанія експортувала 50,1 млрд кубометрів, що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Газпром" повідомив, що поставки до Китаю через газопровід "Сила Сибіру" зросли майже на 60% на річній основі у січні-квітні, однак компанія не називає точних обсягів поставок.

За підрахунками видання, щоденний видобуток "Газпрому" у квітні становив у середньому 1,347 млрд кубометрів, що на 8,5% менше, ніж у попередньому місяці.

З початку 2022 року компанія прокачала 175,4 мільярда кубометрів природного газу, що на 2,5% менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, "Газпром" зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову сплачувати в рублях.

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