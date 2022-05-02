Украина будет иметь доступ к LNG-терминалам стран Балтии и Польши

Украина будет иметь доступ к LNG-терминалам стран Балтии и Польши

1 мая заработал газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву.

Летом этого года Украина может получить доступ к СПГ-терминалам стран Балтии и Польши.

Об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Он подчеркнул, что газопровод между Польшей и Литвой – это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать эти страны газом.

"Уже в ближайшие дни на СПГ-терминал в Клайпеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А по окончании интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалы в Польше и на балтийских странах получает и Украина", — отметил он.

Напомним, газопровод GIPL обеспечит доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде, который Польша сможет также импортировать танкерами.

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