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Как многодетным семьям получить дополнительные 2 тысячи: объяснение Кабмина

Как многодетным семьям получить дополнительные 2 тысячи: объяснение Кабмина

sxc.hu

Общий размер программы составит 290 млн грн.

К началу нового учебного года 145 тыс. детей с многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен.

Как получить эти средства, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, ни какого обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения.

"Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", — отметил премьер.

Напомним, что правительство одобрило постановление о выплате 2 тыс. гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.

Ранее Шмыгаль рассказал, что субсидию переназначили уже двум миллионам человек, выплаты проходят по графику.

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