Как многодетным семьям получить дополнительные 2 тысячи: объяснение Кабмина

Общий размер программы составит 290 млн грн.

К началу нового учебного года 145 тыс. детей с многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен.

Как получить эти средства, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Также читайте Городские власти Харькова пообещали платить проценты по кредитам на жилье многодетным семьям

По его словам, ни какого обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения.

"Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", — отметил премьер.

Напомним, что правительство одобрило постановление о выплате 2 тыс. гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.

Ранее Шмыгаль рассказал, что субсидию переназначили уже двум миллионам человек, выплаты проходят по графику.

Новости Украины: патронажная семья с шестью детьми более 2 месяцев живет без государственных выплат

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку