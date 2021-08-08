Как многодетным семьям получить дополнительные 2 тысячи: объяснение Кабмина

Общий размер программы составит 290 млн грн.
К началу нового учебного года 145 тыс. детей с многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен.
Как получить эти средства, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, ни какого обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения.
"Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", — отметил премьер.
Напомним, что правительство одобрило постановление о выплате 2 тыс. гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.
Ранее Шмыгаль рассказал, что субсидию переназначили уже двум миллионам человек, выплаты проходят по графику.