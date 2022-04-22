Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из России

Крупнейший в мире производитель подшипников SKF 22 апреля заявил о том, что он уходит из России.
Именно подшипники этой компании поставляются на российские заводы, производящие грузовики КАМАЗ и ГАЗ, а также железнодорожные платформы, которыми РФ перевозила оружие на войну против Украины.
Об этом говорится в заявлении компании SKF.
Генеральный директор компании Рикард Густафсон отметил, что такое решение было принято из-за войны России против Украины. Также компания прекратит все инвестиции в РФ.
"На протяжении всей этой ужасающей ситуации мы, как всегда, уважали все санкции и экспортный контроль. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса", — заявил Рикард Густафсон. .
Напомним, платформа для взрослых OnlyFans больше не будет платить россиянам за их контент.
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