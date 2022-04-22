Найбільший у світі виробник підшипників SKF йде з Росії

Найбільший у світі виробник підшипників SKF 22 квітня заявив про те, що він йде з Росії.

Саме підшипники цієї компанії постачаються на російські заводи, які виготовляють вантажівки КАМАЗ та ГАЗ, а також залізничні платформи, якими РФ перевозила зброю на війну проти України.

Про це йдеться у заяві компанії SKF.

Генеральний директор компанії Рікард Густафсон зазначив, що таке рішення було ухвалено через війну Росії проти України. Також компанія припинить усі інвестиції у РФ.

"Протягом усієї цієї жахливої ​​ситуації ми, як завжди, поважали всі санкції та експортний контроль. Ми дійшли висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу", - заявив Рікард Густафсон.

Нагадаємо, платформа для дорослих OnlyFans більше не платитиме росіянам за їхній контент.

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