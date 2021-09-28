Курс доллара и евро на 29 сентября

Стоимость доллара составляет 26,56 грн, а евро — 31,03 грн.
В среду, 29 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 29 сентября:
- Доллар США — 26,56 грн (минус 9коп)
- Евро — 31,03 грн (минус 14 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 28 сентября:
- Доллар США — 26,5/26,7 грн.
- Евро — 30,9/31,3 грн.
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