Курс доллара и евро на 29 сентября

Курс доллара и евро на 29 сентября

Стоимость доллара составляет 26,56 грн, а евро — 31,03 грн.

В среду, 29 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 сентября:

Доллар США — 26,56 грн (минус 9коп)

Евро — 31,03 грн (минус 14 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 28 сентября:

Доллар США — 26,5/26,7 грн.

Евро — 30,9/31,3 грн.

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