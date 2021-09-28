Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для начинаний

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для начинаний

День благоприятен для любых начинаний – как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Переполняющая человека энергия позволит замахнуться на самые серьезные и перспективные проекты, поэтому не стоит терять времени, иначе можно упустить шанс на успех. Все, над чем придется работать в этот день, не только сделается легко и быстро, но и просуществует долго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 сентября для Овнов

К новым достижениям необходимо приступать без балласта – избавьтесь от всех недоделок и подтяните "хвосты", в противном случае они будут постоянно мешать и тянуть вас назад.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 сентября для Тельцов

Нельзя бегать за всеми "зайцами" одновременно – рискуете не успеть нигде, поэтому стоит определиться с тем, что для вас более важно, и работать в этом – приоритетном – направлении, отложив остальное на потом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 сентября для Близнецов

Сегодня на планерке смело можно высказывать самые смелые и фантастические идеи – коллеги примут их с восхищением, а начальство одобрит и решит немедленно взять в работу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 сентября для Раков

Заподозрив близкого человека в неблаговидном поступке, не стоит таить свои опасения в себе – нужно спросить его обо всем напрямик, скорее всего, ситуация окажется совсем не такой страшной, как кажется.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 сентября для Львов

Главное в этот день – воздержаться от резких замечаний и двусмысленных шуток в отношении окружающих вас людей, они могут воспринять такую линию поведения как намеренное оскорбление.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 сентября для Дев

Чтобы серьезный разговор с близким человеком не перерос в продолжительный конфликт, не стоит принимать его доводы в штыки – лучше выслушать и отыскать в них зерно истины.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 сентября для Весов

Самое главное сегодня – работать, не отвлекаясь на побочные факторы в виде телефонных звонков и перекусов на ходу, в противном случае большую часть дел придется перенести на завтра, а это выбьет вас из графика.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 сентября для Скорпионов

Не стоит никому передавать чужие тайны, даже если вам кажется, что ваш собеседник ни при каких условиях не проговорится – рискуете попасть в неприятную ситуацию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 сентября для Стрельцов

День, когда можно и нужно мечтать: визуализировав то, к чему давно, но пока безрезультатно стремитесь, вы – к своему великому изумлению – вскоре можете стать его счастливым обладателем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 сентября для Козерогов

Не рекомендуется спешить с выполнением задания, выданного вам начальством: в течение дня "ветер" может несколько раз перемениться, и оно перестанет быть актуальным, а вы только даром потратите время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 сентября для Водолеев

Энергия, необходимая для осуществления важных дел, стремится к нулю, поэтому не стоит набрасываться на работу, не взвесив свои силы – день лучше провести, решая только самые простые вопросы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 сентября для Рыб

Хорошее время для передачи опыта тем, кто в этом нуждается: если вам предложат прочесть курс лекций студентам или провести семинары, соглашайтесь – получите замечательный опыт.

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