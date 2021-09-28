Курс долара і євро на 29 вересня

Вартість долара становить 26,56 грн, а євро – 31,03 грн.
У середу, 29 вересня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 29 вересня:
- Долар США – 26,56 грн (мінус 9коп)
- Євро – 31,03 грн (мінус 14 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 28 вересня:
- Долар США – 26,5/26,7 грн.
- Євро – 30,9/31,3 грн.
Читайте також:
- Прогноз курсу долара і євро на тиждень;
- Бюджет-2022: основні цифри.
- "Пишайтеся тим, хто ви є": сім порад Білла Ґейтса про успіх, гроші та бізнес.