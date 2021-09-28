Курс долара і євро на 29 вересня

Курс долара і євро на 29 вересня

Вартість долара становить 26,56 грн, а євро – 31,03 грн.

У середу, 29 вересня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 29 вересня:

Долар США – 26,56 грн (мінус 9коп)

Євро – 31,03 грн (мінус 14 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 28 вересня:

Долар США – 26,5/26,7 грн.

Євро – 30,9/31,3 грн.

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