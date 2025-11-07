Курс валют на 10 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 10 ноября 2025 года. / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 7 ноября. Доллар потерял 11 коп. Евро снизилось на 2 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США - 41,97 (-11 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,50 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,41 (+1 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара в ноябре. На ситуацию на валютном рынке будут влиять несколько взаимосвязанных факторов, направляющих вектор потенциальных изменений. Курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривны.

