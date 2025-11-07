- Дата публикации
Курс валют на 10 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар снизился в стоимости и опустился до отметки менее 42 грн.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 7 ноября. Доллар потерял 11 коп. Евро снизилось на 2 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,97 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,41 (+1 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара в ноябре. На ситуацию на валютном рынке будут влиять несколько взаимосвязанных факторов, направляющих вектор потенциальных изменений. Курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 гривны.