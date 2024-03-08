Курс валют на 11 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Все три валюты в понедельник подорожают.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 11 марта. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 8 марта, доллар, евро и злотый прибавят в цене.
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,14 грн (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,70 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,68 грн (+4 коп.).
Напомним, по словам экономиста, в Кабмине всегда готовятся к худшим сценариям. Однако ситуация на валютном рынке в 2024 году будет не такой уж пессимистичной.
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