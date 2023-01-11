Курс валют на 11 января: евро снова подорожал

За сутки курс доллара не изменился, евро прибавил еще 11 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 11 января. В сутки курс доллара не изменился. Евро снова вырос – еще на 11 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ:

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

1 евро – 39,19 (+11 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. За евро просят 39,8 грн., а продают за 39,67 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,95 грн — 40,45 грн

"Ощадбанк" – 40,38 грн – 40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 40,25 грн – 40,75 грн,

"Райффайзен" – 40,50 грн – 40,80 грн,

ПУМБ – 40,25 грн – 41,25 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 41,60 грн – 42,60 грн,

"Ощадбанк" – 41,90 грн – 42,96 грн,

"Укрэксимбанк" – 42,15 грн – 42,95 грн,

Райффайзен — 42,60 грн — 43,50 грн,

ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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