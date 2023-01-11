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Россияне атаковали с артиллерии Днепропетровщину: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
579
Время на прочтение
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Россияне атаковали с артиллерии Днепропетровщину: что известно

Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Армия РФ в ночь на 11 января обстреливала из тяжелой артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине i. На города и села оккупанты направили более 20 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне аткували Красногригорьевскую, Марганец общины, а также Никополь. По словам руководителя области, люди невредимы. "Остальные районы провели ночь под сирену, и без чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

В Марганце оккупанты повредили несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе в результате российских атак изуродованы четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, если россиянам удастся захватить город Соледар, это не будет означать, что они смогли окружить Бахмут. оккупанты пока не смогли полностью захватить Соледар, несмотря на заявления оккупантов, что город упал и теперь Бахмут находится в окружении.

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Дата публикации
Просмотры
579
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