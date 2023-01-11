Росіяни атакували з артилерію Дніпропетровщину: що відомо

Армія РФ у за ніч проти 11 січня обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщинi. На міста та села окупанти скерували понад 20 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни аткували Червоногригорівську, Марганець громади, а також Нікополь. За словами керівника області, люди неушкоджені. "Решта районів провели ніч під сирену, та без надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

У Марганці окупанти пошкодили кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.

У Нікополі внаслідок російських атак понівечено чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, якщо росіянам вдасться захопити місто Соледар це не означатиме, що вони змогли оточити Бахмут. Окупанти поки не змоги повністю захопити Соледар, попри заяви окупантів, що місто впало і тепер Бахмут перебуває в оточені.

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