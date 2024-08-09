Курс валют на 12 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар и евро прибавили в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 12 августа. Так, по сравнению с пятницей, 9 августа, доллар и евро подорожали, а злотый остался без изменений.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,11 (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,88 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)
Напомним, Нацбанк выпустил банкноты с патриотическими лозунгами. Модифицированные банкноты будут появляться в обращении постепенно.
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