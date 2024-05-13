Курс валют на 13 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта стремительно подорожала после выходных.
Национальный банк Украины на 13 мая установил официальный курс доллара на уровне 39,72 грн. Он повысился на 17 копеек.
Об этом сообщил НБУ.
Евро вырос сразу на 38 копеек и стоит 42,81 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,97 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 39,5 грн. Покупают за 40,2 грн.
- За евро в обменниках предлагается 42,7 грн. Продают по 42,85 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
"УкрСиббанк" – 39,40-40,05 грн
"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн
"УкрСиббанк" – 42,40-43,30 грн
"Укрэксимбанк" – 42,40-43,30 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
"Укрэксимбанк" – 9,80-10,10 грн
Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.