Курс валют на 13 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 13 мая установил официальный курс доллара на уровне 39,72 грн. Он повысился на 17 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро вырос сразу на 38 копеек и стоит 42,81 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,97 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,5 грн. Покупают за 40,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,7 грн. Продают по 42,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,40-40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"УкрСиббанк" – 42,40-43,30 грн

"Укрэксимбанк" – 42,40-43,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,80-10,10 грн

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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