Курс валют на 16 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась перед выходными.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 февраля. Стоимость доллара – 37,94 грн., что на 23 коп. меньше курса накануне. Евро потерял 9 коп., а польский злотый – 3 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,94 грн (-23 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,77 грн (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,38 грн (-3 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,60 – 38,20 грн
- "Сбербанк" — 37,75 — 38,35 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн
- "УкрСиббанк" — 37,80 — 38,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн
- "Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,90 – 41,50 грн
- "УкрСиббанк" — 40,50 — 41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 49,80 – 41,60 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,32 – 9,71 грн
- "Ощадбанк" – 9,10 – 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,20 – 9,60 грн
- Райффайзен Банк – 9,00 — 9,70 грн
Как сообщалось , в Украине цены на овощи идут на рекорд. В частности, речь идет об овощах борщового набора.
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