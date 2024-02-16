Курс валют на 16 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 16 февраля. Стоимость доллара – 37,94 грн., что на 23 коп. меньше курса накануне. Евро потерял 9 коп., а польский злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,94 грн (-23 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,77 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,38 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,60 – 38,20 грн

"Сбербанк" — 37,75 — 38,35 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн

"УкрСиббанк" — 37,80 — 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн

"Сбербанк" — 40,50 — 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,90 – 41,50 грн

"УкрСиббанк" — 40,50 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 49,80 – 41,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 – 9,71 грн

"Ощадбанк" – 9,10 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,20 – 9,60 грн

Райффайзен Банк – 9,00 — 9,70 грн

Как сообщалось , в Украине цены на овощи идут на рекорд. В частности, речь идет об овощах борщового набора.

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