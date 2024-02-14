Курс валют на 15 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта подешевеет сразу на 26 копеек.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 15 февраля. Так, доллар несущественно вырастет, а евро и злотый упадут в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 38,17 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро – 40,86 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,41 (-10 коп.).
Кстати, по прогнозам экспертов, стабильный курс валют сохранится еще неделю как на безналичном, так и на наличном рынках. Колебания вверх-вниз возможны в пределах 10 коп. в зависимости от ежедневного спроса и предложения.
Читайте также: