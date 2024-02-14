Курс валют на 15 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта подешевеет сразу на 26 копеек.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 15 февраля. Так, доллар несущественно вырастет, а евро и злотый упадут в цене.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,17 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,86 (-26 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,41 (-10 коп.).

Кстати, по прогнозам экспертов, стабильный курс валют сохранится еще неделю как на безналичном, так и на наличном рынках. Колебания вверх-вниз возможны в пределах 10 коп. в зависимости от ежедневного спроса и предложения.

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