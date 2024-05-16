Курс валют на 17 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро в пятницу немного подешевеют.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 17 мая. Доллар и евро немного упали в цене. Злотый подорожал на 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,43 грн (-14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,84 грн (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,04 грн (+1 коп.)
Напомним, НБУ прогнозирует рост инфляции. Темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.
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