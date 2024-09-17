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Курс валют на 18 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 18 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют в среду, 18 сентября. / Фото: УНИАН

Иностранная валюта растет в цене.

НБУ установил курс валют на среду, 18 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара, евро и злотого пошла вверх.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,41 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 46,12 (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,81 (+4 коп.)

Напомним, Рада рассмотрит законопроект по усовершенствованию функций НБУ по госрегулированию рынков финансовых услуг. Документ предусматривает, что банки будут раскрывать ряд данных о пользователях платежных услуг, если получат запрос от полиции.

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