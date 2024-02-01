Курс валют на 2 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта подорожает на четыре копейки.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 2 февраля. Так, доллар прибавит в цене несколько копеек, а вот евро и злотый "упадут".

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,40 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,66 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,37 (-2 коп.).

К слову, ТСН.ua в еженедельном аналитическом проекте объяснил, почему курс доллара снова начал расти, стоит ли вкладывать средства в валюту, и что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты.

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