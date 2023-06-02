Курс валют на 2: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый перед выходными выросли.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,15 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,61 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,65 грн

"Райффайзен" — 36,90-37,45 грн

ПУМБ – 37,00- 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Сбербанк" — 39,56 — 40,65 грн

"Укрэксимбанк" – 39,95 – 40,75 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,45 грн

ПУМБ – 39,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,60 – 8,82 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, финансовый эксперт Александр Хмелевский считает, что курс доллара в июне в Украине не изменится существенно и будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

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