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Курс валют на 2: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 2: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на четверг, 1 июня. / Фото: Национальный банк Украины

Евро и злотый перед выходными выросли.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,15 грн (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,61 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн
  • "Ощадбанк" – 36,85 – 37,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,65 грн
  • "Райффайзен" — 36,90-37,45 грн
  • ПУМБ – 37,00- 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн
  • "Сбербанк" — 39,56 — 40,65 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,95 – 40,75 грн
  • "Райффайзен" – 39,80 – 40,45 грн
  • ПУМБ – 39,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,60 – 8,82 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн
  • ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, финансовый эксперт Александр Хмелевский считает, что курс доллара в июне в Украине не изменится существенно и будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

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Дата публикации
Просмотры
1401
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