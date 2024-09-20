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Курс валют на 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 20 сентября. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар наконец-то немного потерял в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 20 сентября. Доллар потерял 1 коп. Евро взлетело аж на 13 коп. Злотый – добавил еще 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,44 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 46,23 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,84 (+4 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
  • "Ощадбанк" – 41,30-41,80 грн
  • "ПУМБ" – 41,40-41,90 грн
  • "УкрСиббанк" – 41,25-41,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,15-41,75 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,70-46,70 грн
  • "Ощадбанк" – 45,75-46,65 грн
  • "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,70-46,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,80-46,60 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 10,10-10,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Напомним, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара до конца 2024 года. Отмечается, что общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой.

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