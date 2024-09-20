Курс валют на 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар наконец-то немного потерял в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 20 сентября. Доллар потерял 1 коп. Евро взлетело аж на 13 коп. Злотый – добавил еще 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,44 (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,23 (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,84 (+4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
- "Ощадбанк" – 41,30-41,80 грн
- "ПУМБ" – 41,40-41,90 грн
- "УкрСиббанк" – 41,25-41,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15-41,75 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,70-46,70 грн
- "Ощадбанк" – 45,75-46,65 грн
- "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
- "УкрСиббанк" – 45,70-46,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,80-46,60 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 10,10-10,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Напомним, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара до конца 2024 года. Отмечается, что общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой.