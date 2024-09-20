Сколько вражеских кораблей находится в Черном море: отчет ВМС

Враг может прибегнуть к атакам.

По состоянию на 06:00 20 сентября в Черном море находится один вражеский корабль, носитель "Калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.

Об этом сообщили ВМС ВСУ.

Добавляется, что:

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

Напомним, ночью 20 сентября российские военные атаковали беспилотниками Ивано-Франковскую область. В Прикарпатье раздавались мощные взрывы. Также вражеские беспилотники "Шахед" атаковали Львовскую область. Во время работы ПВО на территории региона произошло падение обломков.

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