Сколько вражеских кораблей находится в Черном море: отчет ВМС

Враг может прибегнуть к атакам.
По состоянию на 06:00 20 сентября в Черном море находится один вражеский корабль, носитель "Калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.
Об этом сообщили ВМС ВСУ.
Добавляется, что:
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.
Напомним, ночью 20 сентября российские военные атаковали беспилотниками Ивано-Франковскую область. В Прикарпатье раздавались мощные взрывы. Также вражеские беспилотники "Шахед" атаковали Львовскую область. Во время работы ПВО на территории региона произошло падение обломков.
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