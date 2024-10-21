Курс валют на 22 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 22 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар и евро прибавили в цене, а злотый остался без изменений.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,81 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)

Напомним, глава НБУ озвучил прогноз по изменениям курса валют в Украине. Национальный банк остается основным игроком на рынке, компенсируя дефицит валюты из резервов.

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