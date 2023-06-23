Курс валют на 23 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс евро рванул вверх перед выходными.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 23 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос на 24 коп. Злотый повысился на 8 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,18 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,08 грн (+8 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Сбербанк" — 36,55 — 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,50 – 37,30 грн

"Райффайзен" – 36,70-37,35 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Ощадбанк" – 39,85 – 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,40 грн

Райффайзен — 40,00 — 40,85 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,21 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн

ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн

Напомним, Украина рассчитывает получить от России один триллион долларов США в качестве компенсации за ее агрессию. Часть средств можно получить за счет российских активов, замороженных на Западе.

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