Курс валют на 24 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 ноября. Стоимость доллара – 36,01 грн – это на 5 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро подешевел еще на 6 коп. Злотый упал на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,01 грн (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,27 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,99 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,20 — 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,60 – 41,30 грн

"Укрсиббанк" – 40,10 – 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,55 – 41,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,94 – 9,49 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,40 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,10 грн. За евро в обменниках предлагается 40,45 грн. Продают по 41,50 грн.

Как сообщалось, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас дал прогноз, какого уровня инфляция достигнет 2024 года. по прогнозу она будет в пределах 8-12% и будет зависеть от поддержки международных партнеров, эмиссии средств, войны и роста кредитования.

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