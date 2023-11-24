В РФ заявили об атаке беспилотников: вспыхнул пожар (видео)

Один из беспилотников взорвался.

В России заявили о ночной попытке атаковать беспилотниками воинскую часть в Волгоградской области.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атака БпЛА Волгоградской области

Как утверждает Минобороны РФ, 24 ноября средства ПВО якобы уничтожили 16 БПЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В РФ говорят, что один из беспилотников упал на территории части и взорвался, мол, обошлось без пострадавших и разрушений.

Под Москвой вспыхнул пожар

Как сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко, в результате атаки возле Москвы в районе Люблино вспыхнул пожар.

"Горит электроподстанция в районе Люблино", — написал он.

Біля Москви спалахнула пожежа

Ранее мы писали, что в России заявили о якобы сбивании беспилотника над Смоленской областью и атаке дроном по пороховому заводу в Тамбовской области.

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