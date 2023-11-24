У РФ заявили про атаку безпілотників: спалахнула пожежа (відео)

Один з безпілотників вибухнув.
У Росії заявили про нічну спробу атакувати безпілотниками військову частину у Волгоградській області.
Про це повідомляє Міноборони РФ.
Атака БпЛА Волгоградської області
Як стверджує Міноборони РФ, 24 листопада засоби ППО нібито знищили 16 БпЛА, з яких 13 – над Кримським півостровом та три – над територією Волгоградської області.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
У РФ кажуть, що один із безпілотників упав на території частини і вибухнув, мовляв, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Під Москвою спалахнула пожежа
Як повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко, внаслідок атаки біля Москви в районі Любліно спалахнула пожежа
"Горить електропідстанція в районі Любліно", - написав він.
Раніше ми писали, що в Росії заявили про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю та атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.
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