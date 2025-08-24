ТСН в социальных сетях

Курс валют на 25 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 41,28 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,28 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,91 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,23 (-5 коп.)

Напомним, прошлую неделю аналитики назвали «подчас неоправданных надежд». Это касается и курса валют в Украине.

Встреча на Аляске американского президента Дональда Трампа с российским Владимиром Путиным не сильно, но ударила по курсу доллара, несмотря на выходные 16-17 августа.

О том, чего ожидать от курса текущей недели, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

