Курс валют на 25 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 25 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на одну копейку, а злотый и евро выросли в цене.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,26 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,54 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25 грн (+2 коп.)

Напомним, в Украине в ближайшее время может подорожать популярный продукт. Продавцы говорят, что пока сдерживают цены.

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