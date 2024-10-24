Курс валют на 25 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро и злотый подорожали.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 25 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на одну копейку, а злотый и евро выросли в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,26 (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,54 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,25 грн (+2 коп.)
Напомним, в Украине в ближайшее время может подорожать популярный продукт. Продавцы говорят, что пока сдерживают цены.
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