Курс валют на 25 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 января. Стоимость доллара – 37,52 – на 7 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил аж 19 коп., а злотый 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,52 грн (+7 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,88 грн (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,34 грн (+4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 38,05 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Ощадбанк" – 40,85 – 41,75 грн

"ПУМБ" – 41,00 – 41,70 грн

"Укрсиббанк" – 40,65 – 41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85 – 41,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 – 9,65 грн.

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,45 грн

Как сообщалось, зарплаты в Киеве остаются самыми высокими в Украине. В первый месяц 2024 они немного выросли и составляют 22 000 грн. Кто в Киеве получает более 72 тысяч гривен – читайте в материале ТСН.ua.

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