Курс валют на 24 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 января. Стоимость доллара – 37,45 – на 1 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял еще 10 коп., а злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,45 грн (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,69 грн (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,28 грн (-7 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 38,05 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,15 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,70 – 41,70 грн

"Сбербанк" — 40,95 — 41,80 грн

"ПУМБ" – 41,00 – 41,70 грн

"Укрсиббанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,27 – 9,67 грн.

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн

Как сообщалось, дилер Антон Куренный сообщил, что во второй половине января курс доллара в Украине падает. Он может упасть на межбанке до 37 гривен в случае выделения нашему государству западной финансовой помощи.

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