Курс валют на 26 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, американская валюта "подпрыгнет" сразу на 32 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 26 марта. Так, все три валюты – доллар, евро и злотый – вырастут в цене.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,22 (+32 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,48 (+36 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,86 (+11 коп.).

К слову, ранее в Нацбанке Украины предупредили, что изменят правила обмена поврежденных гривневых купюр, разменных и оборотных монет.

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