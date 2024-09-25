Курс валют на 26 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар упал в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 26 сентября. Доллар сильно потерял в цене. Тем временем евро и злотый – выросли в стоимости.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,26 (-11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,19 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,83 грн (+4 коп.)
Как сообщалось, средняя заработная плата сотрудников, официально работающих в Украине, увеличилась во втором квартале до 20,964 гривен, тогда как в первом квартале она составила 18,903 гривен.
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