Курс валют на 26 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк повышает курс американской валюты уже третий день подряд.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 26 января. Так, доллар и евро выросли в цене на несколько копеек.
Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 37,58 грн (+6 коп.)
Курс евро
1 евро – 40,91 грн (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,34 грн (не изменил позиции).
Напомним, доллар может упасть на межбанке до 37 грн в случае выделения Украине западной финансовой помощи. Такую оценку дал дилер департамента глобальных рынков "ОТП Банка" Антон Куренный. Однако на курс могут повлиять и другие факторы.
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