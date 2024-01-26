Курс валют на 26 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными и доллар, и евро выросли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 26 января. Стоимость доллара – 37,58 – на 6 коп. больше курса накануне. Евро тем временем прибавил 3 коп., а злотый остался на прежнем уровне.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,58 грн (+6 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,91 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,34 грн (+0 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Сбербанк" — 37,55 — 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,45 – 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Ощадбанк" – 40,90 – 41,85 грн

"ПУМБ" – 41,10 – 41,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 – 9,65 грн.

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,010 – 9,45 грн

Как сообщалось, украинское правительство разрабатывает две льготные программы, обеспечивающие граждан жильем. Для реализации программ Аренда с правом выкупа и Социальная аренда уже существует единственный государственный оператор.

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