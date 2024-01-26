Курс валют на 26 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными и доллар, и евро выросли в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 26 января. Стоимость доллара – 37,58 – на 6 коп. больше курса накануне. Евро тем временем прибавил 3 коп., а злотый остался на прежнем уровне.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,58 грн (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,91 грн (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,34 грн (+0 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн
- "Сбербанк" — 37,55 — 38,10 грн
- "ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн
- "Укрсиббанк" – 37,45 – 38,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 – 41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,10 – 41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,25 – 9,65 грн.
- "Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,010 – 9,45 грн
Как сообщалось, украинское правительство разрабатывает две льготные программы, обеспечивающие граждан жильем. Для реализации программ Аренда с правом выкупа и Социальная аренда уже существует единственный государственный оператор.