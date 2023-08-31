Курс валют на 31 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В последний день лета евро рванул вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 31 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро за сутки вырос на 28 коп. Злотый прибавил в цене 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,79 грн (+28 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,89 грн (+6 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 39,00 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,30 – 38,10 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн

"ПУМБ" — 40,50 — 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,77 – 9,21 грн

"Сбербанк" — 8,60 — 9,30 грн

"Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,35 грн

"ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, НБУ смягчил валютные ограничения для украинцев. Нацбанк увеличит ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты со 100 тыс.грн до 200 тыс.грн.

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