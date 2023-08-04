Курс валют на 4 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого опустились перед выходными.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 4 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро потерял 15 коп. Злотый упал на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,99 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 грн (-7 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,70 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн

"Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,75 – 41,75 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 – 9,19 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,30 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, в Украине в августе прогнозируют подорожание горючего. Да, бензин может стоить 55 грн за литр, а дизтопливо, вероятно, подорожает до 53-54 грн.

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