Курс валют на 4 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого опустились перед выходными.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 4 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро потерял 15 коп. Злотый упал на 7 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,99 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,69 грн (-7 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,70 грн
- "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
- ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
- "Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,75 – 41,75 грн
- "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,97 – 9,19 грн
- "Сбербанк" — 8,20 — 9,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
- ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, в Украине в августе прогнозируют подорожание горючего. Да, бензин может стоить 55 грн за литр, а дизтопливо, вероятно, подорожает до 53-54 грн.
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