Курс валют на 4 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Стоимость доллара, евро и злотого выросла.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 4 ноября. После выходных валюта стремительно выросла в цене.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (+7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,96 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,32 грн (+2 коп.)
Как сообщалось, правительство расширило перечень расходов для "тысячи Зеленского". Так, начисленную по программе зимней "поддержки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.
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