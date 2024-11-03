Курс валют на 4 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 4 ноября. После выходных валюта стремительно выросла в цене.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,96 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,32 грн (+2 коп.)

Как сообщалось, правительство расширило перечень расходов для "тысячи Зеленского". Так, начисленную по программе зимней "поддержки" 1000 гривен украинцы смогут потратить на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Читайте также:

"Работающий" или "неработающий" пенсионер. Как трудоустройство влияет на размер пенсии?