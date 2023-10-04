Курс валют на 4 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс гривны в Украине на 4 октября после отмены фиксированного уровня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 октября. Стоимость доллара составляет 36,59 грн/доллар.

Об этом пишет Минфин.

Курс доллара

1 доллар США – 36,59 грн.

Курс евро

1 евро – 38,32 грн.

Курс злотого

1 польский злотый – 8,35 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 37,95 грн

"ПУМБ" – 37,45 – 38,15 грн

"УкрСиббанк" — 37,60 — 38,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,95 – 40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,60 грн

"ПУМБ" – 39,75 – 40,75

"УкрСиббанк" — 39,60 — 40,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,15 грн. Продают по 38,45 грн. За евро в обменниках предлагается 40,45 грн. Продается за 40,80 грн.

Напомним, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют с 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны.

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