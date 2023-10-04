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Курс валют на 4 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Курс валют на 4 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар / Фото: pixabay.com

Нацбанк установил курс гривны в Украине на 4 октября после отмены фиксированного уровня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 октября. Стоимость доллара составляет 36,59 грн/доллар.

Об этом пишет Минфин.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,59 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 38,32 грн.

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,35 грн.

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн
  • "Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,35 – 37,95 грн
  • "ПУМБ" – 37,45 – 38,15 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,60 — 38,60 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
  • "Ощадбанк" – 39,95 – 40,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,60 грн
  • "ПУМБ" – 39,75 – 40,75
  • "УкрСиббанк" — 39,60 — 40,90 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн
  • "Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,35 – 8,70 грн
  • "ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,15 грн. Продают по 38,45 грн. За евро в обменниках предлагается 40,45 грн. Продается за 40,80 грн.

Напомним, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют с 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны.

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Дата публикации
Просмотры
307
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