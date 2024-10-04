Курс валют на 4 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 4 октября. Доллар потерял 5 коп. Евро уменьшился на 19 коп. С лотой – на 7 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,52 (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,57 (-7 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,45 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн

"Ощадбанк" – 45,45-46,40 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"УкрСиббанк" – 45,25-46,15 грн

"Укрэксимбанк" – 45,20-46,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,57-10,73 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,80 грн

"Укрэксимбанк" – 10,45-10,75 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.

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