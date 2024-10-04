Курс валют на 4 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта упала в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 4 октября. Доллар потерял 5 коп. Евро уменьшился на 19 коп. С лотой – на 7 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22 (-5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,52 (-19 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,57 (-7 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
- "Ощадбанк" – 45,45-46,40 грн
- "ПУМБ" – 45,60-46,20 грн
- "УкрСиббанк" – 45,25-46,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,20-46,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,57-10,73 грн
- "Ощадбанк" – 10,05-10,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,45-10,75 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, глава НБУ Андрей Пышный сделал прогноз того, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, украинцам в ближайшее время не следует ожидать перемен в валютно-курсовой политике.
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