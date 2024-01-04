Курс валют на 5 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

У доллара – "скачок" сразу на 43 копейки.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 января. Так, курс американского доллара резко вырастет.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
По определенному на 5 января курсу валют от НБУ, все три популярные в Украине валюты – доллар, евро и злотый – прибавили в цене.
Курс доллара
1 доллар США – 38,04 грн (+43 коп.)
Курс евро
1 евро – 41,66 грн (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,58 грн (+5 коп.).
К слову, член Совета НБУ, экономист Василий Фурман рассказал, повлияют ли российские массированные атаки по Украине на курс гривны и валютный рынок.
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