Курс валют на 6 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый снова подешевели.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 6 июня. Все три основные валюты – доллар, евро и злотый – продолжают терять в цене.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,12 грн (-17 коп.);

Курс евро

1 евро – 43,60 грн (-16 коп.);

Курс злотого

1 польский злотый – 10,12 грн (-6 коп.).

Напомним, украинцев ждут новые тарифы на электроэнергию, отключение света, рост налогов и цен на топливо. По словам специалистов, в Украине также будет продолжаться тренд по обесцениванию гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах.

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