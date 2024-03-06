Курс валют на 6 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта подорожала.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 6 марта. Стоимость доллара – 38,38 грн., что на 8 коп. меньше курса накануне. Евро прибавил в цене еще 10 коп., а польский злотый – 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,39 грн (+8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,64 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,63 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 – 38,80 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн
- "УкрСиббанк" — 38,10 — 38,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,15 – 38,75 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн
- "Сбербанк" — 41,40 — 42,15 грн
- "ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн
- "УкрСиббанк" — 41,10 — 42,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,46 – 9,75 грн
- "Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн
Как сообщалось,
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