Курс валют на 5 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 5 марта установил официальный курс доллара на уровне 38,31 грн. Он подорожал на 16 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подскочил сразу на 28 копеек и стоит 41,54 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,61 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39 грн. Покупают за 38,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,8 грн. Продают по 42,5 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,20 – 38,70 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 38,16 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 41,30 — 42,10 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн

"УкрСиббанк" — 40,44 — 41,27 грн

"Укрэксимбанк" – 41,35 – 42,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 – 9,81 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,75 грн

Что ожидать текущей недели, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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