Крым атаковали дроны: в Сети сообщают о затоплении корабля "Сергей Котов"

В ночь на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и у Крымского моста.

Сообщалось, что временно оккупированную территорию атаковали морские и воздушные беспилотники. Возможными целями мог быть Крымский мост и патрульный катер "Сергей Котов".

Российское военное командование сообщило об атаке беспилотников на объекты ВС РФ в Белгородской области. Указали, что якобы было сбито три дрона. О Крыме в утреннем отчете не упомянули.

Блогер и журналист Денис Казанский написал следующее: "Ночью в районе Керчи как шаг доброй воли пошел ко дну русский патрульный корабль "Сергей Котов". Экипаж корабля составлял до 80 человек, о его судьбе Z-каналы пока не сообщают".

Однако пропагандистский Telegram-канал "Рыбарь" утверждал, что Крымский полуостров оказался под атакой БПЛА, которые сбивали с воздуха и моря. По его оценкам, под угрозой находились военные объекты РФ в Керчи, Феодосии и Крымском мосту. Автор предполагает, что целью также мог быть патрульный катер "Сергей Котов".

Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники пишет, что в ГУР подтвердили уничтожение корабля "Сергей Котов" ударом по Крыму.

"Взрыв был настолько силен, что корабль уничтожен и о восстановлении не может идти речь. Судьба экипажа уточняется", - пишет издание.

Напомним, жители временно оккупированной Керчи сообщали о громких взрывах над городом.

Читайте также: