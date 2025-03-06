Курс валют на 7 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар ослаб по отношению к гривне.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 7 марта. Доллар потерял в цене 9 коп., а вот евро взлетело на 31 коп. Злотый остался без изменений.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27(-9 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,55 (+31 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,67 (0 коп.)
Как сообщалось, в Украине выросла средняя зарплата. Спрос на рабочие специальности продолжит расти из-за активного восстановления страны.
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