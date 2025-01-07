Курс валют на 8 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 января. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 3 копейки и составляет 42,22 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,22 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,87 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,30 (-2 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

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