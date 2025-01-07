В Германии супруги признались в убийстве украинок и похищении ребенка

По версии следствия, мотив преступления заключался в том, что пара уже давно вынашивала желание иметь общую дочь.

В немецком городе Мангейм супруги – 45-летняя женщина и 43-летний мужчина – признались в убийстве украинки, ее матери и похищении младенца.

Об этом сообщает Spiegel.

В начале судебного процесса обвиняемые в убийствах украинок и похищении ребенка одной из них признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных адвокатами. Мужчина и женщина сказали, что раскаиваются в совершенном.

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По версии прокуратуры, супруги убили 51-летнюю украинскую беженку и ее 27-летнюю дочь, чтобы забрать себе младенца последней. Ребенку было всего пять недель. По мнению следствия, мотивом преступления стало то, что пара уже давно вынашивала желание иметь общую дочь.

Так, злоумышленница специально искала контакты с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram. Так она познакомилась с 27-летней украинкой, которая искала помощи с переводом из-за будущего рождения дочери.

В момент совершения преступления украинка вместе с мамой и ребенком находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

По версии следствия, во время посещения ресторана 6 марта 2024 года обвиняемые ввели двум женщинам седативные препараты. Когда у 51-летней украинки ухудшилось самочувствие, супруги увезли ее 27-летнюю дочь и младенца домой. Злоумышленники убеждали украинку, что дальше сами отвезут ее маму в больницу. Они отвезли женщину на озеро неподалеку от Карлсруэ. Там мужчина ударил женщину по голове неизвестным предметом "не менее четырех раз со всей силой" и утопил ее в озере. Как рассказал сам обвиняемый, он использовал резиновый молоток из хозмагазина.

После этого фигуранты забрали с собой 27-летнюю украинку с ребенком, сказав, что у матери произошол сердечное приступ и она находится в больнице.

Далее они поехали в город Хоккенхайм, недалеко от Рейнской плотины. Там мужчина, по меньшей мере, трижды ударил женщину по голове неизвестным предметом "со значительной силой". Украинка умерла от большой черепно-мозговой травмы. Супруги подожгли тело женщины и отправились домой с ее младенцем.

Сейчас ребенку около 11 месяцев и он живет со своей тетей в Украине. Женщина выступает по этому делу как соистец.

В общей сложности для рассмотрения дела в суде запланировано девять дней слушаний. Приговор может быть оглашен 21 февраля.

Напомним, в марте 2024 года в Германии нашли мертвой исчезнувшую украинку Маргариту. Полицейские искали ее младенца и маму украинки. Впоследствии ребенка нашли живым у двух россиян. А маму убитой украинки – Марину – нашли мертвой в озере. Немецкая полиция заподозрила в убийстве украинок россиянку и ее мужа-немца, они были задержаны.

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